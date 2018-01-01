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اقتصاد

الإسكان: انتهاء ترفيق أراضى القرعة تمهيدا لتسليمها للحاجزين قريبا

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:29 ص
مصطفى مدبولى وزير
مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق
آمنة عبدالعظيم
شدد المهندس عبدالمطلب عمارة نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق للأراضى بالقرعات المختلفة، التى تم طرحها.

وأكد نائب الوزير، أنه تم التنبيه على رؤساء أجهزة المدن بالانتهاء من أعمال المرافق طبقا للتوقيتات الزمنية التى تم تحديدها.

يذكر أن الوزارة طرحت خلال شهر أغسطس الماضى أكبر طرح لأراضى الإسكان العائلى والاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا بعدد 24 ألف قطعة أرض بمساحات متنوعة تتراوح من 209 أمتار مربعة إلى 1500 متر مربع.

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