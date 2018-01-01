تنفيذ 84 قرار إزالة في حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والحد من المخالفات.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 28 قرار تعد على منافع الرى، 11 قرار تعد على منافع الصرف، 3 قرارات تعد على منافع نهر النيل بإجمالى 21 قيراطا، بمساحة 3711 مترا تقريبا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، كما تم تنفيذ 39 قرار وحدة محلية.



وفى مجال فحص الأجانب والشقق المفروشة والظهير الصحراوى بالتنسيق مع الأمن الوطنى، تم فحص 15 شقة مفروشة، و29 شخصا من قاطنيها، اتخذت حيالهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة.