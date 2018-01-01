ميناء الزيتيات بالسويس يستعد لاستقبال 5 آلاف طن بوتاجاز

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الاثنين لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



وقال إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة "الحرية2" وعلى متنها 38 شاحنة ، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس والتي تحمل 385 راكبا و198 شاحنة بضائع و11 سيارة .



وأضاف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبا و19 برادا و3 تريلات و1 سيارة.

