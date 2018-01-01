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محافظات

ميناء الزيتيات بالسويس يستعد لاستقبال 5 آلاف طن بوتاجاز

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الاثنين لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

وقال إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة "الحرية2" وعلى متنها 38 شاحنة ، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس والتي تحمل 385 راكبا و198 شاحنة بضائع و11 سيارة .

وأضاف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبا و19 برادا و3 تريلات و1 سيارة.

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