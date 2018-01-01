صدمة للمصريين.. محمد صلاح يغيب عن الملاعب أسبوعين بسبب الإصابة

كشفت صحيفة ميرور الانجليزية أن النجم المصري الدولي محمد صلاح سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.



وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن صلاح تعرض لإصابة في الركبة، وستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين كاملين حتى يتم الشفاء منها.



يذكر أن ليفربول سيواجه بيرنلي مساء اليوم الاثنين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة الأولى التي سيغيب فيها صلاح عن ليفربول.