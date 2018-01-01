المدير التنفيذي لـ"كومباس" بين ضحايا تحطم طائرة في سيدني

لقي المدير التنفيذي لمجموعة كومباس، أكبر شركة في العالم لتوريد الطعام، وأربعة من أفراد أسرته حتفهم ضمن ستة أشخاص قتلوا في حادث سقوط طائرة صغيرة في نهر بمدينة سيدني الاسترالية عشية العام الجديد.



وقال كبير المحققين مارك هاتشينجز من شرطة نيو ساوث ويلز إن ريتشارد كازنز (58 عاما) المدير التنفيذي لشركة خدمات الطعام العملاقة التي يقع مقرها في بريطانيا توفي مع أربعة من أسرته هم إيما بودين وهيذر بودين وإدوارد كازنز ووليام كازنز.



وذكرت وسائل إعلام استرالية إن أقاربه هم ابناه وخطيبته وابنتها.



وتوفي الطيار أيضا في الحادث.



وكان من المقرر أن يتنحى كازنز عن منصبه في مارس آذار بعد أن قاد الشركة 11 عاما.



وتتعاون الشرطة مع المكتب الاسترالي لسلامة النقل لانتشال حطام الطائرة التي غرقت قرب كاوين إلى الشمال من سيدني.



وبدأ تحقيق في سبب سقوط الطائرة، ومن المتوقع صدور تقرير مبدئي بشأن التحقيق خلال 30 يوما. وقالت السلطات أن الأمر قد يستغرق عاما لمعرفة ما حدث.