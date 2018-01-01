مصرع موظف بعد تناوله مبيدا حشريا ساما بكوم حمادة

لقى موظف مقيم بقرية خربتا بمركز كوم حمادة مصرعه إثر إصابته هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بتسمم فوسفورى بعد تناوله قرص مبيد حشرى خاص بتخزين الغلال على سبيل الخطأ.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة محضر قسم شرطة ثان طنطا بالغربيه بتاريخه يتضمن وصول المدعو عبد الرحمن .س.م. 36 سنة موظف ومقيم قرية خربتا بدائرة المركز لمستشفى المنشاوي التخصصي بطنطا مصاب [ ادعاء تسمم فسفوري ] وتوفي عقب وصوله.



وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ( إدعاء تناول مادة سامة ) ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.



وبسؤال شقيقه المدعو عبد الغفار س.م. 40 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقه قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال ( بطريق الخطأ ) مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.