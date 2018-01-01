أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق اليوم، الاثنين.



وسجلت أسعار الخضراوات "الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4.5 جنيه، والخيار 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفاصوليا 4 جنيهات، البسلة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا".



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات، والفراولة 12 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 22 جنيهًا.



