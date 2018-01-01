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رياضة

صحيفة: إيكادرى ينضم لمانشستر يونايتد حال رحيله من انتر

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة "دون بالون" اليوم الاثنين أن ماورو ايكاردى مهاجم نادى انتر ميلان يضع عينه على نادى مانشستر يونايتد الذى سيكون وجهته القادمة فى حال رحيله عن النيراتزورى.

وقالت الصحيفة انه بينما يشعر إيكاردى بنوع من الالتزام تجاه النادى الإيطالى الذى ينافس بقوة على بطولة الدورى، فإنه مازال يدرس
كافة الخيارات الخاصة بالمستقبل.

وفى هذا الصدد ، أوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن التدريب تحت قيادة البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لماشستر يونايتد يعد حلما بالنسبة لمهاجم نادى انتر سوف يسعى لتحقيقه.

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