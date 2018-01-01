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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الاثنين.

وسجّل الدولار الأمريكي 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، واليورو 21.09 جنيه للشراء، و21.37 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 23.72 جنيه للشراء و 24.06 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.05 للشراء، و 18.25 للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.65 للشراء، و 15.79 للبيع.

وسجَّلت أسعار الذهب "عيار 24 نحو 727 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجّل 636 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجّل 545 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5088 جنيهًا".

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