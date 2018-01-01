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أخبار العالم

إصابة 7 أشخاص في انفجارين متتابعين بجنوب غرب باكستان

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أُصيب 7 أشخاص على الأقل اليوم الاثنين في انفجارين متتابعين بمنطقة "تشامان" في جنوب غرب باكستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصدر بالشرطة قوله "إن الانفجار الأول كان عبارة عن قنبلة موقوتة وضعت داخل مواد للبناء، فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من مركز للشرطة المتاخم لمكان الانفجار الأول، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم مسئولون بالشرطة وقوات حرس الحدود".

وأضاف المصدر أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة، وشنت حملة تمشيط للتأكد من خلو المنطقة من المتفجرات، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.. فيما لم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الانفجارين.

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