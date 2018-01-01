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بنات البلد

ملكة جمال مصر للسياحة الدولية: شروط المسابقة مثل معسكرات الجيش

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:33 م
صدى البلد
علا أحمد تصوير عز حسين
قالت هدير خليل ملكة جمال السياحة الدولية، إن مسابقة ملكات جمال حلم بالنسبة لى، ودائما ما كنت انتظر المشاركة فى تلك المسابقات، لافتة إلى أنها قدمت دون توقع نجاحها، ولكن قبلت أوراقها، وتم إختياها ضمن 25 فتاة، ومن ثم تأهلت إلى العشرة متسابقات فى المرحلة ما قبل الاخيرة ومن ثم إلى الأربعة مشتركات إلى أن حصلت على اللقب.

ولفتت هدير خلال ندوتها فى صدي البلد، إن المسابقة بالنسبة لها تعتبر من الأكثر صعوبة، ولكن الشروط كلها تطابقت عليها خاصة أنها ما بين الطول والوزن واللغة والتعليم والثقافة، مؤكدة على أن هناك قوانين صعبة كانت تحكم المسابقة قائلة:" كنت حاسة أنى فى الجيش".

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