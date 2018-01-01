بشائر الخير.. مشروعات قومية تغزو محافظة الغربية خلال 2018.. منطقة لوجستية بتكلفة 6 مليارات جنيه.. ومناطق تجارية وصناعية على مساحة 34 فدانا بمركزي "طنطا والمحلة"

مالك مشروع الاستثمار بالمنطقة اللوجستية: مشروعنا وطني يوفر أكثر من 50 فرصة عمل بقية 6 مليارات جنيه

تخصيص ما يزيد عن 110 وحدات صناعية فى منطقة متخصصة للصناعات النسيجية بالمحلة الكبري

محافظ الغربية يوجه بتذليل كافة العراقيل التى تواجه المستثمرين وإنهاء كافة تراخيص المشروعات قبل سنة 2018م

تشهد محافظة الغربية سلسلة من المشروعات القومية والاستراتيجية التي يستهدف إتمامها وإنجازها رسميا على أيدي رجال الأعمال والمستثمرين طوال عام 2018م سعيا فى تحقيق طفرة اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب على مستوى مركزي طنطا والمحلة.وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمنطقة بسبرباي بمدينة طنطا"، الحدث الذي نفذ بعد أكثر من عامين من العمل في المشروع القومي، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.في السابع من سبتمبر عام 2015، انطلق حلم تأسيس المنطقة اللوجيستية بطنطا، حيث شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في ذلك الوقت، توقيع عقد إنشائها، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية."83 فدانا"، هي المساحة الكلية للمشروع العملاق، بتكلفة قدرها نحو 4 مليارات جنيه، حيث تم تأسيس المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي تتضمن إقامة منطقة تجارية لوجستية ومخازن أدوية وفندق خمس نجوم ومعارض ومراكز خدمة للسيارات وأسواق مفتوحة ومناطق ترفيهية وبنوك ونادي رياضي فيما يوفر المشروع العملاق نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.كما تعطل العمل بالمشروع قليلا بعد الإعلان عن تدشينه، ومع مطلع العام الجاري، زار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المنطقة التجارية (اللوجستية) للوقوف على المعوقات التي تواجه المشروع، وتم مناقشتها واستمر العمل على حلها جميعا.ووجّه المحافظ المدير التنفيذي للشركة بسرعة الانتهاء من المشروع لإنعاش اقتصاد المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجسيتة للتجارة الداخلية في 22 محافظة، وهو المشروع الذي سيبدأ تطبيقه بمحافظة الغربية، وسوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب.كما تم وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباي بمدينة طنطا، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.أكد المهندس أشرف دوس صاحب الشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بالغربية أنها تعد أول منطقة تجارية تقام فى مصر وستكون سببا فى نقلة حضارية وتجارية لأبناء محافظات الدلتا التي تضم نحو ٤٢ مليون نسمة من عدد سكان مصر أي مايقرب من نصف سكان مصر.وقال إنه أجرى مع شركات متخصصة دراسات كافية لبحث أولى المناطق لإقامة ذلك المشروع العملاق وفازت مدينة طنطا والدلتا بهذا المشروع وستوفر أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة.وأشار "دوس" إلى أن الرئيس السيسى هو من كلفه بتنفيذ هذا المشروع العملاق لخدمة أبناء الغربية بعد منافسة شرسة مع عدة شركات عملاقة ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع في ٢٠٢٠.وأضاف أنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪‏ من التراخيص ولمس تعاونا كبيرا من هيئة الطرق والمرور ومختلف الجهات الحكومية.وأشار "دوس" إلى أن المنطقة سيكون بها أكبر منطقة لوجستية لتخزين الأدوية مما سيساهم بشكل كبير في ثبات أسعار الأدوية وتوافرها بشكل كبير وسيقضي علي النقص في بعض أنواع الأدوية كما أن المشروع سيضم أكبر منطقة تجارية منها مناطق لتخزين الفاكهة والخضراوات علي مدار العام وهو ما سيساهم في توافر جميع أنواع الفاكهة والخضراوات طوال العام وبأسعار مناسبة وسيكون له تاثير إيجابي في ثبات أسعارها علي مدار العام.وقال إن المول الذي سيتم إنشاؤه علي مساحة 40 % من أرض المشروع ويضم محلات ومطاعم وقاعات سينما من جميع الماركات العالمية والعلامات التجارية العالمية أيضا وقال إن المشروع يضم اكبر فندق في محافظات وسط الدلتا.وشهدت المنطقة الصناعية سلسه من الجولات أجراها اللواء ناصر أنور طه مدير الإدارة المركزية بالمحافظة ورافقه كل من المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى ووفد من رئاسة مجلس الوزراء وأحمد مسلم مندوب من مجلس الوزراء لمتابعة أعمال إنشاءات المنطقة الصناعية 34 فدان بالمدينة العمالية.وجاء ذلك بناء على توجيهات من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إلى مسئولي وقيادات المحافظة بأهمية تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية ومجلس مركز ومدينة المحلة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع ضمن مشروع منطقة الصناعية 34 فدانا.وضمت اللجنة المشكلة كل من محمد أنور مسئول الجهاز التنفيذى بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والمهندس حازم الاشمونى رئيس حى ثان والمهندس محمد الشرقاوى نائب مجلس المدينه وعدد من المسؤلين التنفيذيين بمدينه المحله كما تابع الوفد المعوقات والمشاكل التى صاحبة تنفيذ مشروع اقامة منطقة صناعية زمام شركة مصر للغزل والنسيج.وصرح رئيس المدينة بأن الهدف من المشروع هو المساهمة فى تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى وجذب استثمارات جديدة وخلق حوالى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب والاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة بمدينة المحلة وتوطين القطاع الصناعى بها.يذكر أن مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 34 فدانا يقع بزمام شركة مصر للغزل والنسيج نتيجه لمسيرة الدول فى إنشاء مناطق صناعية متخصصة على غرار مدينة الاثاث بدمياط ومنطقه الروبيكى للجلود.