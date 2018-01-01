«كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعدادا لمباراة «منية سمنود» ..صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، اليوم، تدريباته اليومية استعدادًا لمباراته القادمة أمام منية سمنود الجمعة المقبلة على ملعب إستاد المنصورة، في إطار منافسات ختام الجولة الأولى للمجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» بالدوري الممتاز (ب).



وأجرى عاطف السعيد مدرب حراس المرمى تمرينًا قويًا للحراس الأربعة وظهرت المنافسة والجدية ، بينما فضل الجهاز إعطاء اللاعب عمرو مجدى حارس مرمى الفريق بعض التدريبات البدنية للاطمئنان عليه بعد أن عاني من شد في العضلة الخلفية في اللقاء الاخير أمام المنصورة.



جدير بالذكر أن كفر الشيخ متصدر قمة المجموعة برصيد 34 نقطة، ويليه حرس الحدود في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

