رانيا فريد شوقي: عودة الدراما الاجتماعية الهادفة أهم ما يميز 2017

تبدأ الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "بالحب هنعدي" في منتصف يناير الجاري، لافتة إلى أنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "أبو العروسة" في منطقة مصر الجديدة.



وأكدت رانيا أن أهم ما يميز عام 2017 هو بدء عودة الدراما الاجتماعية التي تجمع شمل الأسرة إلى شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعددا كبيرا من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع، معربة عن سعادتها بالانضمام إلى فريق مسلسل "بالحب هنعدي" والتعاون مع الفنانة سميرة أحمد في ثاني تجربة تجمعهما في الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويا في مسلسل "ماما في القسم" الذي عُرض في عام 2011 وحقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداث مسلسلها الجديد دور ابنة سميرة أحمد.



ولفتت رانيا إلى أنها ستقوم مساء اليوم الاثنين بالتعاقد رسميا على المشاركة في مسلسل "بالحب هنعدي"، منوهة بأن المنتج صفوت غطاس اقترب من الاستقرار على فريق عمل المسلسل بعد الاتفاق مع كل من الفنانين خالد زكي ويوسف شعبان على الانضمام لأسرة المسلسل، وسيتم البدء في عملية التصوير بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالعمل.



وقالت: "لم أتردد في تكرار التجربة مع الفنانة سميرة أحمد من خلال المشاركة في مسلسل "بالحب هنعدي" والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2018، خاصة أن العمل يوجه العديد من الرسائل الإيجابية، كما يؤكد العديد من القيم الإنسانية ويزرع الأمل والإصرار ويغرس الحب داخل أفراد الأسرة والمجتمع، وسعدت للغاية بردود الأفعال الإيجابية التي تلقيتها عن دوري في مسلسلي "سلسال الدم 4" و"أبو العروسة"".



وألمحت إلى أنها رحبت بالمشاركة في البطولة النسائية مع سوسن بدر ونرمين الفقي في المسلسل الثاني، بعد قراءتها لنص مسلسل "أبو العروسة"، خاصة أنه ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الهادفة التي يفتقد الجمهور لمشاهدتها منذ سنوات طويلة على شاشة التليفزيون، منوهة بأن تلك النوعية من الأعمال الدرامية هي التي تغرس القيم الإنسانية والمعاني الأصيلة داخل المجتمع.



وأوضحت أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تسهم في تغيير العديد من السلوكيات، في حين تسهم أعمال الدراما الاجتماعية الهادفة في نشر الإيجابيات داخل الأسرة والمجتمع.



وأكدت رانيا فريد شوقي حرصها الدائم على اختيار أدوارها بعناية شديدة، لتمثل إضافة إلى مشوارها الفني، قائلة إن كل عمل درامي تشارك فيه يعتبر تحديًا جديدًا بالنسبة لها من أجل مواصلة النجاح الذي حققته طوال مشوارها والذي يحملها مسئولية اختياراتها.



يُذكر أن مسلسل "بالحب هنعدي" من تأليف يوسف معاطي، وبطولة سميرة أحمد ورانيا فريد شوقي وخالد زكي ويوسف شعبان، فيما تظهر نبيلة عبيد كضيفة شرف في الأحداث، وإخراج رباب حسين.



وكانت آخر مشاركات رانيا فريد شوقي في مسلسل "قصر العشاق" بطولة عزت العلايلى وفاروق الفيشاوي وسهير رمزي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صقر.