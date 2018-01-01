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كمال مغيث: أقوال الشعراوي في المناهج «كلها تطرف».. ولا يجب إجبار الطالب المسيحي على حفظ نصوص قرآنية «فيديو»

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:09 م
الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي
إسلام الطوانسي
عبّر الدكتور كمال مغيث، الباحث التربوي، عن خطورة الاكتفاء بالقرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة داخل المدارس، فضلاً عن إمكانية استخدام هذا القرار في التقدم ببلاغات كيدية. 

وقال "مغيث"، إن "المجال المدرسي أصبح مجالاً متطرفًا، فهناك مدارس تفرض الحجاب على المعلمات، وعلى الطالبات، وتروّج للأفكار المتطرفة بين الطلاب". 

ولفت إلى أن كثيرًا من ما يتم تدريسه من كلام الشيخ الشعراوي مليء بالتطرف، إضافة إلى أن الكثير من المناهج مليئة بالتطرف، كما أن آيات القرآن الكريم لا ينبغي أن يحفظها المسيحي بأي حال من الأحوال. 

وذكر أن إدارة الأقصر التعليمية لا تزال ترفض تنفيذ قرار منح المعلمين المسيحيين ساعتين للصلاة أيام الأحد من 8 إلى 10 صباحًا، وتحول المعلمين للتحقيق باعتبارهم متغيبين عن العمل في تلك الأوقات، إضافة إلى رفض بعض الإدارات التعليمية وضع أسماء شهداء مسيحيين على المدارس.

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