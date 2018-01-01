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منوعات

تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:12 م
صدى البلد
محمد علي
أنفق إيفان سبيجل، مؤسس تطبيق "سناب شات"، 4 ملايين دولار "مايوزاي 72 مليون جنيه مصري"، لإقامة حفل رأس السنة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

قالت صحيفة "ذا سيدني مورننينج هيرالد"، إن سبيجل أقام الحفل في مجمع "إل أيه لايف"، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.

وقام صاحب التطبيق الشهير بتأجير "مسرح مايكروسوفت" وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع لحسابه الخاص ليقيم حفله الأسطوري وينفق هذا الرقم في ليلة واحدة.

وأنفق سبيجل، المليونير الشاب ذو الـ"27 عاما"، الـ4 ملايين دولار، داعيا محبيه ونظرائه في عالم الأعمال.

وأكدت الصحيفة أن "سناب شات" خططت للحفلة منذ شهور، وقامت بدعوة 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفو "سناب شات" في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف "دريك" الحفل بعرض خاص.

وكان قد تزوّج مؤسس تطبيق "سناب شات" إيفان شبيجل عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير أمام مجموعة من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما في منزلهما في لوس أنجلوس.

وسبق وأن لوحظ على الملياردير الشاب بذخه وإسرافه لحد الجنون، وفق صحيفة "ديلي ميل" نقلًا عن أحد الضيوف: "لقد كانت مراسم حفل زفافه صغيرة بتكاليف ضخمة"، حيث كانت قائمة المدعوّين تضمّ عددًا من المشاهير وبعض عارضات الأزياء.

زواج ميراندا هو الثاني بعد زواجها الأول الممثل أورلاندو بلوم الذي دام ثلاث سنوات، ورزقا بابنهما فلاين.

وتقدّر ثروة شبيجل بحسب فوربس بنحو 1.64 مليار دولار أي نحو 30 مليار جنية، فيما بلغت ثروة كير، إحدى العارضات الأعلى أجرًا في العالم بنحو 4.3 مليار أورو عام 2015.

وخلال السنوات القليلة الماضية تمكن تطبيق سناب شات من الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستخدمين حول العالم، وبعد إن كان معروفا بتطبيق المراهقين أصبح واحدا من أهم الوسائل التى يعتمد عليها العالم فى التواصل، وأصبحت قيمته مقدرة بـ2.1 مليار دولار.
تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة
تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة
تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة
تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة
تعرف على الملياردير المجنون.. أنفق 72 مليونًا في حفلة رأس السنة

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