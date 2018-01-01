حرب كلامية بين إيران وإسرائيل بسبب الاحتجاجات.. روحاني: تل أبيب حرضت على التظاهر.. ونتنياهو: مزاعم مثيرة للضحك

روحاني: الشعب الإيراني سيقف في وجه من أثاروا الاضطرابات

نتنياهو: إسرائيل ليست مسئولة عما يحدث في إيران

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: نتمنى للشعب الإيراني النجاح في كفاحه من أجل الحرية

نشبت، الاثنين، حربا كلامية بين طهران وتل أبيب على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها إيران احتجاجا على سياسات النظام الحاكم، حيث اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل وأمريكا بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران، رغم تأكيده أن جميع المتظاهرين ليسوا مدعومين من الخارج.وقال روحاني، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان في البرلمان الإيراني: "الشعب الإيراني سيقف في وجه من أثاروا الاضطرابات والذين يخالفون القانون"، مطالبا الشعب بالوقوف بوجه مخالفي القانون، وأكد أن الأعداء مستائون وغاضبون من عظمة الشعب الإيراني ونجاحاته وتقدمه"، وأوضح الرئيس الإيراني، أن أجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في إطار القانون، محذرًا، بأن الشعب الإيراني سيرد على "مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".وتابع روحاني، في خطابه الثاني الذي ألقاه بشأن الاحتجاجات: "هذه الأحداث لا أهمية لها. والشعب الإيراني شهد الكثير منها وتجاوزها بسهولة". وتابع: "المسألة باتت اليوم تمس النظام والثورة والمصالح الوطنية والأمن القومي واستقرار إيران والمنطقة".وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يتمنى النجاح للمحتجين الإيرانيين "في سعيهم النبيل من أجل الحرية"، وذلك في أول تعليق له على المظاهرات التى تجتاح إيران، وقال نتنياهو، في مقطع فيديو، إن اسرائيل ليست مسؤولة عن مايحدث في إيران، وتابع: "سمعت اليوم مزاعم الرئيس الإيراني بأن إسرائيل وراء الاحتجاجات، وأنا أصفها بأنها ليست ادعاءت كاذبة فحسب، بل مثيرة للضحك".وأضاف نتنياهو:"على عكس روحاني، أنا لن أهين الشعب الإيراني، فقد نزل الإيرانيون الشجعان في الشوارع، ساعين إلى الحرية، وتحقيق العدالة، وإلى الحريات التي حرموا منها منذ عقود"، وتابع: طهران أساءت معاملة شعبها وأهدرت المال في نشر الكراهية بدلا من رعايتهم، ولكن الشعب الايراني ذكي، وعندما ينهار هذا النظام سيصبح الإيرانيون والإسرائيليون أصدقاء مرة أخرى ".وقالت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية إن نتنياهو كان طلب من وزرائه التقليل لأدني حد من تعليقاتهم على الوضع في ايران بعد أن أعلن وزير الأمن العام جلعاد أردان ووزير التعاون الإقليمي تزاتشي هانيجبي دعمهما للمتظاهرين الإيرانيين.وقبل ساعات من تصريح نتنياهو، أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن تل أبيب تتمنى نجاح الاحتجاجات، لكنه نفى أن يكون بلاده لها أي ضلع فيها، وقال: "يمكنني فقط أن أتمنى للشعب الإيراني النجاح في كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية"، وأضاف "إذا نجح الشعب في تحقيق الحرية والديمقراطية فسيختفي كثير من التهديدات الموجهة اليوم لإسرائيل والمنطقة بأكملها".وردا على سؤال عن سبب عدم اتباع نتنياهو خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعبير عن تأييد أكبر للمحتجين، قال كاتس: "إسرائيل ملتزمة بعدم التدخل في هذا الشأن الداخلي". وأشار إلى أن ترامب، يتبع نهجًا صارمًا مع الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدًا أن التهديد والعقوبات ضد طهران لها تأثير على الوضع الداخلي، وأنها تروج إلى ازدهار اقتصادي وهمي، كما رد كاتس، على تصريحات مسؤول إيراني، بإلقاء اللوم على "عملاء أجانب" في اشتباك قتل فيه محتجين، ورفض هذه الاتهامات واعتبرها أسلوبا نمطيًا من "نظام كذاب ودعائي".يذكر أن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية تتسم بالتوتر، عقب اندلاع "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979، من أهم الأسباب التي أدت للخلافات بين البلدين هو موقف إيران المؤيد للفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ومخاوف الحكومة الإسرائيلية من امتلاك إيران القدرة على لإنتاج قنبلة نووية، وعارضت تل أبيب الاتفاق النووي الذي نجحت طهران في إبرامه مع الغرب ولكنه محل انتقاد دائم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.