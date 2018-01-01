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حوادث

جيران ضحيتي محل خمور العمرانية:المجنى عليهما كانا مثال للجدعنة .. فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:29 م
صدى البلد
مني حسين - أحمد مهدي - قسم الحوادث
قال الحاج "فرج. ع"، أحد جيران ضحايا حادث إطلاق النار على محل بيع مشروبات كحولية في العمرانية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إن الشقيقين عادل وأشرف عازر تمتعا بسمعة طيبة منذ صغرهما.

"أهالي المنطقة لم تر أو تسمع شيئا يعيب فيهما" بهذه الكلمات بدأ الحاج فرج كلماته لـ"صدى البلد" قائلا: "هم أبناء عازر أصحاب محل البطل لقطع غيار السيارات بمنطقة الحوض بالعمرانية، الذين راحا ضحية الحادث الأليم، سمعتهما طيبة وكانت لديهما من الجدعنة وروح البطولة وتأديتهما واجباتهما مع جيرانهما، ليس فقط منطقة الحوض التي يقطنان بها، لكن منطقة العمرانية بأكملها تشعر بالغضب والفزع حزنا على موتهما".

وذكر أنهم تركوا أطفالا لا ذنب لهم ليصبحوا أيتامًا على أيدي مجموعة لا تعرف من تقتل وما ينتج عن أفعالهم، من هدم أسر بأكملها.

ويلتقط الحاج عاشور أطراف الحديث قائلا: "كانا يتمتعان بسمعة طيبة وسط جيرانهم، تجدهم دائما وقت الضيق لا يتخلى عن شخص يحتاج إليهما في أي شيء، لا يفرق معهم الديانة بيننا نحن مسلمون وهم مسيحيون لم نرها قط في منزل عازر منذ صغرهم".

ويستطرد عاشور في حديثه: "حرام اللي حصل عندهم أطفال من بينهم معاق ومحتاج لعلاج وحد يرعاه، والاثنين الأشقاء توفاهم الله، لا نجد ما نعبر به عن شعورنا تجاه ما حدث بقتل عادل وأشرف اللذين راحا ضحية الحادث الغاشم.

وأخيرًا أحد جيران ضحية الحادث قائله: «اثنين في خشبة واحدة كانوا طيبين لم نسمع عنهما سيرة سيئة، وكانا يتمتعان بسمعة طيبة عندما تحتاجهما تجدهما في أحزانك وأفراحك، حسبنا الله ونعم الوكيل».

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