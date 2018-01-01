شاهد.. «الراقص بالعكاز»: إعاقتي منذ طفولتي ساعدتني على التعايش معها

روى محمود عبده الراقص بالعكاز رحلة كفاحه مع إعاقته، وكيف كان يتصدى لمعاناته ويواجه المجتمع من أجل تحقيق أهدافه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" ، تقديم الإعلامى تامر أمين، والمذاع على قناة "الحياة": " إعاقتي بدأت منذ كان عمرى 6 سنوات، لذلك تعايشت معها، وقررت ألا تقف حائلًا بينى وبينى طموحاتى سواء فى التحاقي بالجامعة أو في أني أعيش قصة حب مثل باقى الشباب فى عمري، أو فى عشقى للرياضة".



وتابع : " كنت أواجه الأسئلة العفوية التى تخرج من الأطفال حين يشاهدونى ويسألونى " هى فين رجلك؟ وكنت أتقبلها بصدر رحب ونظرات المجتمع لى، بل كنت أبث الأمل فى كل من حولى".