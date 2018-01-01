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شاهد.. «الراقص بالعكاز»: إعاقتي منذ طفولتي ساعدتني على التعايش معها

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:20 م
صدى البلد
عبير جلال
روى محمود عبده الراقص بالعكاز رحلة كفاحه مع إعاقته، وكيف كان يتصدى لمعاناته ويواجه المجتمع من أجل تحقيق أهدافه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" ، تقديم الإعلامى تامر أمين، والمذاع على قناة "الحياة": " إعاقتي بدأت منذ كان عمرى 6 سنوات، لذلك تعايشت معها، وقررت ألا تقف حائلًا بينى وبينى طموحاتى سواء فى التحاقي بالجامعة أو في أني أعيش قصة حب مثل باقى الشباب فى عمري، أو فى عشقى للرياضة".

وتابع : " كنت أواجه الأسئلة العفوية التى تخرج من الأطفال حين يشاهدونى ويسألونى " هى فين رجلك؟ وكنت أتقبلها بصدر رحب ونظرات المجتمع لى، بل كنت أبث الأمل فى كل من حولى".

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