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خطأ شهير يقع فيه «راغبو إنقاص الوزن».. فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:06 م
صدى البلد
اسماء محمد - رنا عصمت / عدسة طارق ابراهيم
قال نور خطاب، خبير اللياقة البدنية ، إن عددا كبيرا من الناس يبتعد عن تناول الدهون والنشويات نهائيا عند الرغبة فى الحصول على جسم رشيق أو تثبيت الوزن وهذا خطأ فادح لأننا نحتاج اليها لتصبح أجسامنا أكثر صحة، فهى تزودنا بالطاقة اللازمة لعمل أجهزتنا بكفاءة.

وأشار"نور" خلال ندوته بصدى البلد" إلى أن الطريقة الصحيحة لتناول الدهون بدون مشاكل تعتمد على نقطتين اساسيتين هما الكم والنوعية، فكل جسم يحتاج مقدارا ضئيلا من الدهون يناسب طبيعة الجسم، أما النوعية فلابد من تناول الأنواع غير المصنعة مثل زيت الزيتون والزيوت النباتية الطبيعية أو السمن البلدى ، مؤكدا ان السمن البلدى افضل من المهدرج لأنه يحتوى على بروتين يساعد فى بناء العضلات ولاتوجد مشكلة من تناولها سوى تناولها بكميات كبيرة .

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