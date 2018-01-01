مظهر شاهين يلقي الضوء على أزمات المصري بالخارج في برنامجه

في أطار المشكلات والأزمات التي تواجه المصريين العاملين بالخارج،حرص برنامج الشارع المصري الذي يقدمه الإعلامي مظهر شاهين علي إلقاء الضوء عليها، حيث يواجه المصريين بالخارج عددًا من المشكلات الخاصة بهم سواء في عقود العمل أو التوظيف أو الكفيل.



إضافة إلي تعرض عدد من المصريين العاملين بالخارج لسوء معاملة وإهانة وتعرضهم للضرب وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق تلك المعاملات السيئة.



يستضيف برنامج "الشارع المصري" مجموعة من المسؤولين المنوط بهم حل تلك الأزمات، فضلًا عن التواصل مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم،يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر علي فضائية (Hbc).