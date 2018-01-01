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محافظات

وزير التنمية المحلية يشتري «زجاجة عطر» من أحد الشباب خلال تفقده ممشى قنا التجاري.. فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:43 م
صدى البلد
يوسف رجب
اشترى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية،«تركيبة عطر»من محل عطور أحد الشباب خلال تفقده الممشى التجارى بمدينة قنا، وذلك بعد أقنعه الشاب بجودة المنتجات التي يبيعها.

جاء ذلك ضمن برنامج وزير التنمية المحلية لتفقد عدد من المشروعات بقنا، والتى رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان، و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

و أوضح محافظ قنا أن الممشى مقام علي مساحة حوالي 1500 متر و يضم 42 محلا تجاريا، كما تم افتتاح 6 محلات تجارية أخري بمنطقة الجامعة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تم تأجير كافة المحلات لشباب المحافظة لمساعدتهم في إيجاد مصدر دخل مناسب .

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