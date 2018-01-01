طارق فهمي: إيران قادرة على احتواء المظاهرات المعارضة ..فيديو

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الوضع في إيران غير واضح المعالم بشكل كامل، ولذلك لا يمكن التفاؤل بما يُجري هناك قبل بحث تفاصيل الأزمة.





وأضاف "فهمي"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن المظاهرات التي خرجت في الشوارع الإيرانية كانت بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.





وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المطالب والهُتافات تصاعدت في الأيام الأولى للمظاهرات وتحولت لتظاهرات سياسية ضد النظام الإيراني، وذلك بسبب التعامل بقوة مع المتظاهرين.





ولفت إلي أن النظام الإيراني قد يتعامل مع تلك المظاهرات ويتمكن من احتوائها في حالة تلبيته بعض مطالب المتظاهرين التي قد تخفف من حدة تأثيرها وتصاعدها، وفي النهاية قد تخمد، وهو أمر يجيده النظام الإيراني.