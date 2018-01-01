حملة "مواطن لدعم الرئيس" بفرنسا تختار "نقريش" منسقا عاما للحملة

اختارت حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة ثانية، عبدالحميد عبدالعظيم نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ليكون منسقا عاما للحملة في دولة فرنسا، وذلك في إطار استكمال اختيار المنسقين العامين لحملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوروبا.



وقال بهجت العبيدي منسق الحملة في أوروبا إن عبد الحميد نقريش سوف يقوم باختيار منسقين في المقاطعات المختلفة بفرنسا، كما سيقوم باختيار فريق عمل متكامل خالص الإيمان بالوطنية المصرية وكامل الاقتناع بأهمية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد لولاية رئاسية ثانية.



وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم الرئيس إننا سعداء بانضمام الزميل عبد الحميد نقريش ليكون منسقا للحملة في فرنسا نظرا لما يتمتع به من وطنية ومكانة بين أبناء الجالية المصرية في فرنسا.