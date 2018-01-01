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المياه تتمتع بخاصية نادرة.. تعرف عليها «فيديو»

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:18 م
صدى البلد
اسماء محمد - رنا عصمت / تصوير طارق ابراهيم
قال نور خطاب خبير اللياقة البدنية، إن المياه سر الجسم الصحى الرشيق، لذا لابد من الحرص على تناولها بشكل متواصل طوال اليوم للحفاظ على نشاط وأجهزة الدم والدورة الدموية، كما أنها تغسل الجسم من الداخل، وتطرد الكثير من الشوائب والمواد الضارة وتحافظ على جمال البشرة.

وأضاف "نور" خلال ندوته بـ"صدى البلد"، أن المياه تتمتع بخاصية نادرة وهى عدم احتوائها على أي سعرات حرارية، فهى لا تسبب زيادة في الوزن، لكن يجب عدم الإسراف فى تناولها وبصفة عامة، فالكمية المناسبة للمياه التى يتم تناولها هى 2 كوب ماء كبير كل ساعتين وليس كل ساعة.

حذر "نور" من الإسراف فى تناول المياه لأنها تضر بصحة الجسم ايضا وتخرج بعض العناصر المفيدة كالأملاح المعدنية من الجسم.

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