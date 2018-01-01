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أخبار البلد

قنوات DMC : لا نية للاندماج مع كيانات أخرى.. والشائعات تربك السوق الإعلامية

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:32 م
صدى البلد
أحمد سالم
نفت شبكة قنوات دى إم سى اندماجها مع أى كيانات أخرى، وكذبت كل التصريحات المنتشرة مؤخرا حول اندماجها مع فضائيات أخرى.

وقالت القناة في بيان صحفي، إنه لا يوجد فى خطة الشبكة أى مشروعات للاندماج أو الشراكة مع شبكات أخرى خاصة أن قنوات دى إم سى حققت نجاحات كبيرة قبل مرور عيد ميلادها الأول فى 14 يناير الحالى وحازت على العديد من الجوائز وفقا لاستطلاعات الجمهور.

وأضاف البيان: تؤكد الشركة أن أي تصريحات حول الاندماج عارية تماما من الصحة وليس لها أساس فى الواقع وهي من محض خيال صاحبها، وأن مثل هذه الأخبار المغلوطة إنما تهدف إلى نشر الأكاذيب التى تؤدى إلى ارتباك السوق الإعلامية.

وتعاهد شركة دى ميديا جمهور المشاهدين باستمرار خطتها ومفاجآتها لعام 2018 من أجل إسعادهم عبر باقة كبيرة من البرامج السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

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