وزير الثقافة يناقش تزييف اليهود لحقائق "القدس" بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، ندوة تحت عنوان "القدس عربية.. القدس بين الحقائق التاريخية وأساطير الصهيونية"، وذلك فى الخامسة من مساء غدا الثلاثاء الموافق الثانى من يناير المقبل، بقاعة المؤتمرات بمقر االمجلس بدار الأوبرا.



تبدأ الجلسة الافتتاحية بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور جمال شقرة، مقرر لجنة التاريخ، كما سيتم عرض فيلما تسجيليا عن القدس.



وتبدأ الجلسة الأولى فى السادسة مساء ولمدة ساعة ونصف، برئاسة الدكتور جمال شقرة، ويشارك فيها الدكتور أحمد حماد ويتحدث عن اليهود وتزييف الحقائق التاريخية، والدكتور منصور عبد الوهاب ويتحدث عن الأساليب الإسرائيلية لتهويد القدس، والدكتور عبد القادر ياسين ويتحدث عن القدس وماذا بعد؟، والسفير حازم أبو شنب ويتحدث عن القدس فى عيون ووجدان الفلسطينيين.



وتحت عنوان "القدس فى إبداعات الشعراء"، تبدأ الجلسة الثانية فى السابعة والنصف يديرها الشاعر رجب الصاوى، ويشارك فيها الشاعر أحمد سويلم، والشاعر أحمد عنتر مصطفى، ويقدم الندوة الإعلامية نهاوند سرى.