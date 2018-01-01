محلل: الوحدة الفلسطينية الخطوة الأولى لمواجهة قرار الليكود.. فيديو

قال هاني المصري، المحلل السياسي، إن تحقيق الوحدة الفلسطينية هو الخطوة الأولى لمواجهة قرار الليكود بضم الضفة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.



وأضاف المصري خلال لقائه عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على شاشة الغد، أن مشروع القانون المطروح من الليكود إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك سباقا في الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان.



وأوضح، أن هناك مشروع قانون فى الكنيست الاسرائيلي مطروح للتصديق عليه وهو "القدس عاصمة موحدة لإسرائيل" وأنه ليس مطروحا للمفاوضات الآن أو فى المستقبل.



