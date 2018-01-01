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اقتصاد

المركزي: ارتفاع أرصدة الإقراض للعملاء لـ1.414 تريليون جنيه في سبتمبر

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لعملاء البنوك بنهاية سبتمبر الماضي لتسجل 1.414 تريليون جنيه مقارنة بـ1.402 تريليون في أغسطس الماضي بفارق 12 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.405 تريليون في يوليو من نفس العام، بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة وصلت لـ 356.414 مليار جنيه مقابل 350.001 مليار منصرفة في أغسطس الماضي ، بالمقارنة بـ 351.402 مليار في يوليو السابق.

وسجلت تلك القروض بالعملة المحلية نحو 150.25 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 143.984 مليار في الشهر السابق له، بالمقارنة بـ142.943 مليار جنيه بنهاية يوليو 2017.

ووصلت تلك القروض بالعملة الأجنبية لـ206.2 مليار في سبتمبر الماضي مقابل 206.11 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق.

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