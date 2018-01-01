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أخبار العالم

القوميات تنتفض في إيران.. الأكراد والأحواز يتظاهرون ضد الملالي

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
حسن محرم
بدأت القوميات في إيران تنتفض ضد حكم الملالي، في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.

وانضمت مساء اليوم، مدينة عبادان في الأحواز إلى الاحتجاجات الشعبية في يومها الخامس ضد النظام.

كما استمرت التظاهرات في مدينة الفلاحية جنوب إقليم الأحواز بهتافات "أخرجوا من سوريا"، و"بالروح بالدم نفديك يا الأحواز"، و"الموت للديكتاتور".

كما شهدت مدينة سنندج، مركز محافظة كردستان اشتباكات مع قوات الأمن، وفي مرمنشاه، أطلق المحتجون شعار "الموت لروحاني".

وتشهد إيران تظاهرات واسعة ليومها الخامس في العديد من المدن حول البلاد، كما أعلن التليفزيون الإيراني مقتل 12 متظاهرا يوم الأحد خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

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