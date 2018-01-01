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أخبار العالم

شركات طيران: 2017 الأكثر أمانًا على الإطلاق لرحلات طائرات الركاب

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:24 م
شبكة سلامة الطيران
شبكة سلامة الطيران أدريان يونج
رويترز
قالت شركة استشارات هولندية ومجموعة مهتمة بسلامة الطيران المدني ترصد حوادث الطائرات إن شركات الطيران لم تسجل أي حوادث لطائرات الركاب نتج عنها وفيات العام الماضي، وهو ما يجعل 2017 أكثر الأعوام أمانا على الإطلاق لحركة طيران الركاب.

وذكرت تو 70 للاستشارات وشبكة سلامة الطيران اليوم الاثنين أنه لم تكن هناك حوادث دامية على الإطلاق لطائرات الركاب في 2017. وقال أدريان يونج من تو 70 "2017 كان العام الأكثر أمانا على الإطلاق للطيران المدني".

وتقدر تو 70 معدل الحوادث الدامية لرحلات طائرات الركاب التجارية الكبيرة بنحو 0.06 لكل مليون رحلة، أو حادثة واحدة لكل 16 مليون رحلة.

وقالت شبكة سلامة الطيران أيضا إن عام 2017 "كان الأكثر أمانا على الإطلاق، سواء من حيث عدد الحوادث الدامية أو الوفيات".

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