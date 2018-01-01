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رئيس شركة «أميسال»: الملح ثروة متجددة أهم من الذهب والبترول ..فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:27 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "أميسال" للملح، إن مصر تمتلك ما يزيد على 20 مليار طن من الأملاح، مشيرًا إلى أن الملح أهم من البترول والذهب؛ لأنه ثروة متجددة.

وأضاف "الكردي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten»، أن بحيرة قارون تاريخية واهتم بها الفراعنة منذ 7 آلاف عام، مشيرًا إلى أنه تم تشييد مشروع للقطاع العام تمثل قصة نجاح، حيث يستهدف المشروع حمايتها وتحقيق الأرباح للدولة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أميسال" للملح، أن شركة أميسال الحكومية حققت أرباح سنوية 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يحقق العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة، وتوفر العديد من فرص العمل.

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