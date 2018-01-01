"أبو": هكذا ارتبطت "3 دقات" بمهرجان "الجونة"

حل الفنان "أبو" ضيفا على راديو "إينرجي"، في احتفالية المحطة بليلة رأس السنة، والتي أجرت فيها عدة حوارات مع نجوم كـ"أبو" وأحمد مكي وراغب علامة.



وقال "أبو" إن اسمه بالكامل محمد أبوالعينين، وأن أصدقاءه منذ كان في الثامنة من عمره ينادونه بـ"أبو".



وكشف "أبو" أن أغنيته "3 دقات" لم يكن لها علاقة على الإطلاق بمهرجان الجونة، وأنها كتبت ولحنت قبل المهرجان بـ3 شهور.



وأردف أنه كان في الجونة وكتب مطلع "3 دقات" ثم التقى السيناريست تامر حبيب وطلب منه أن يقترح تكلمة لحدوتة الأغنية، وبالفعل التقيا في اليوم التالي وكتبا الأغنية في 6 ساعات، قبل أن يعود بها إلى القاهرة ويوزعها شريكه وصديقه رامي سمير، والذي اقترح عليّ عرضها على "يسرا" والتي وافقت على الفور، وشرعت في تسجيلها بالاستوديو.



أما عن ارتباط الأغنية وتصويرها في مهرجان "الجونة" قال "أبو" إنه تربطه علاقة بالمهندس نجيب ساويرس فعرض عليه الأغنية وأعجب بها واتفقا على التصوير بالجونة في وقت المهرجان "وفي الليلة الافتتاحية صعد المهندس نجيب على المسرح وفتح الأغنية على موبايله واشتغلت".



وأردف "كنا في الجونة لتصوير ما أعدته المخرجة مريم أبو عوف، التي اقترحت عدم إحضار كاست من مصر، وتصوير الأغنية مع الفنانين الموجودين في المهرجان".



وأضاف أنه تحول في 2013 إلى مجال الغناء بشكل احترافي، وقرر ترك الشركة التي يعمل بها في مجال "الماركتنج"، حين كتب أغنية "ناس ماترحمش" وصورها ونشرها على "يوتيوب"، ثم ظهر في برنامج "باسم يوسف"، وقتها قرر ترك الشركة والتفرغ للغناء، ليصاب بإحباط شديد بعد حادث ألزمه منزله لمدة عام ونصف العام.



وأوضح أن الفنان آسر ياسين هو الذي أخرج أغنيته "أهواك"، وأن "آسر" صديقه منذ الصف الجامعي الأول، والتقاه يوما وأخبره برغبته في الإخراج، واتفقا على تصوير أغنية "أهواك".



وكشف أنه كتب "أهواك" في مطار "وارسو" بعد أن التقى فتاة لا يعرفها من خلف زجاج المطار.



وعن تفضيلات "أبو" في عام 2017، قال إن كليب "3 دقات" هو الأفضل في 2017، وأن "نغمة الحرمان" لعمرو دياب هي أفضل أغاني العام.



