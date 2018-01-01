كرم جبر: ذنب عدم عودة إبراهيم نافع إلى مصر في رقبة بعض مسئولي الأهرام ..فيديو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه التقي برئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ من أجل قضية الراحل إبراهيم نافع، والمطالبة بعودته إلي أرض الوطن مرة أخرى في إطار القانون وروحه، لافتًا إلى أنه لم يجد أي اعتراض من أجهزة الدولة لعودة الراحل دون ملاحقة.





وأضاف "جبر"، خلال اليوم من برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدي البلد" والذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى"، "ذنب عدم عودة إبراهيم نافع إلى مصر مرة أخري في رقبة بعض الصحفيين الذين تعمدوا إزالة اسمه من قاعة بجريدة الأهرام"، منوهًا بأنه كان يشعر بالحزن لذلك.





وأشار إلى أن إبراهيم نافع هو من أنشأ مبني النقابة الحالي بشكله الفخم الذي يعد أعظم مبني نقابي في العالم، لافتًا إلى أنه صاحب موقف واضح وقوي في إدارة أزمة قانون 93.