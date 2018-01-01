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أخبار العالم

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:30 م
صدى البلد
عرفة البنداري
حذر أمین عام غرفة التجارة الإيرانية الترکية المشترکة الرعایا الإيرانيين والرکاب في ترکیا من التواجد في مراکز التسویق والتجمع في حال عدم الضرورة علی ضوء استمرار حالات الطوارئ والتحذیرات الأمنیة من قبل المسئولین الأتراك.

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، طالب جلال ابراهیمي المواطنین الایرانیین بعدم القدوم إلی ترکیا  والابتعاد عن التجمعات والمراکز العامة والترفیهیة، ونقلت الوكالة عن إبراهيمي قوله إن الشرطة الترکیة أعلنت في بیان عن تشدید التعزیزات الأمنیة في أیام احتفالات تتزامن بعید رأس السنة المیلادیة.

وحذرت السفارة الإيرانية في أنقرة، الخميس الماضي، مواطني البلاد من السفر إلى تركيا في حال عدم الضرورة ليلة رأس السنة الميلادية.

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