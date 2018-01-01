إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

حذر أمین عام غرفة التجارة الإيرانية الترکية المشترکة الرعایا الإيرانيين والرکاب في ترکیا من التواجد في مراکز التسویق والتجمع في حال عدم الضرورة علی ضوء استمرار حالات الطوارئ والتحذیرات الأمنیة من قبل المسئولین الأتراك.





وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، طالب جلال ابراهیمي المواطنین الایرانیین بعدم القدوم إلی ترکیا والابتعاد عن التجمعات والمراکز العامة والترفیهیة، ونقلت الوكالة عن إبراهيمي قوله إن الشرطة الترکیة أعلنت في بیان عن تشدید التعزیزات الأمنیة في أیام احتفالات تتزامن بعید رأس السنة المیلادیة.



