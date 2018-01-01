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أخبار العالم

حريق يدمر 1400 سيارة في جراج بمدينة ليفربول البريطانية

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:35 م
حريق في جراج بمدينة
حريق في جراج بمدينة ليفربول
رويترز
قالت خدمات الطوارئ في بريطانيا اليوم الاثنين إن حريقا دمر مئات السيارات في جراج متعدد الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب انجلترا مساء أمس الأحد.

وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى وقد غطاه الدخان الكثيف لكن لم يصب أحد بسوء.

وقال عمال الإطفاء إن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية الخرسانية للمبنى المؤلف من سبعة طوابق مما جعله غير مستقر.

وقالت الشرطة إن كل السيارات التي كانت بالمرأب وعددها 1400 دمرت. وتبلغ الطاقة القصوى للمرأب 1600 سيارة.

وقال عمال الإطفاء إن حريقا غير متعمد بأحد السيارات هو سبب الحادث.

وكثير ممن احترقت سيارتهم كانوا في زيارة للمدينة لحضور عرض دولي للخيول.

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