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رياضة

نجم الاتحاد السكندري يعود للدوري التونسي من بوابة "الترجي"

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:28 م
صدى البلد
احمد سليمان
كشفت صحيفة " الصريح " التونسية أن محمد علي منصر لاعب خط وسط فريق الاتحاد السكندري ربما يرحل عن" زعيم الثغر " في الإنتقالات المقبلة.

وانضم منصر إلى صفوف الاتحاد قبل بداية الموسم الحالي معارا من الترجي، بعدما فقد مكانه في التشكيل الأساسي مع بطل الدوري التونسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادى الترجي تراهن على عودة اللاعب إلى صفوف الفريق كهدية للجماهير التي لا تشعر بالرضا عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن منصر الذي تلقى عروضا من اليونان والسعودية، قد يعود لفريقه السابق ولكنه اشترط المشاركة أساسيا من أجل الموافقة على ارتداء قميص فريق الدم والذهب مرة أخرى.

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