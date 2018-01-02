وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول نشاط معهد إعداد القادة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول نشاط معهد إعداد القادة بحلوان خلال عام 2017، حيث تضمن التقرير دورات إعداد القادة بالجامعات خلال إجازة الصيف بمشاركة ١٥جامعة وأكثر من ٣٠٠٠ طالب وطالبة والتي أفرزت مجالس الاتحادات الطلابية.



كما تم تشكيل اللجنة العليا للأنشطة ومكتبها الفني والتنفيذي ومراجعة ٢٢ مشروعا فنيا بدأت بسمبوزيوم جامعة دمياط لتجميل مدينة رأس البر، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاستعداد لملتقي ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا لجميع الجامعات المصرية ، وتم تشكيل اللجان العليا للأنشطة بالجامعات والكليات.



وأوضح التقرير توقيع معهد إعداد القادة بحلوان بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية يتضمن استضافة مستشاري الأكاديمية بدورات المعهد المختلفة لنشر المعلومات الصحيحة، والعمل علي تعميق حب الوطن والانتماء، كما تضمن تنظيم دورات خاصة من دورات الأكاديمية لصقل وإعداد الكوادر الطلابية وشباب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهمات العلمية والبعثات، وتضمن البروتوكول أيضا اشتراك الأكاديمية مع المجتمع الجامعي في جميع الاحتفالات القومية والمهرجانات.



وأضاف التقرير أبرز الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها خلال العام الماضي وهي مهرجان الأسر الطلابية بكل جامعة مصرية، ومسابقات الطالب والطالبة المثالية علي مستوي الكليات والجامعة، والاستعداد لتنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية علي مستوي الجمهورية، وتنظيم الدوري الرياضي علي مستوي الفرق والكليات في الجامعات المصرية، وتدشين مراكز التدريب للفنون علي مستوي الجامعات، وإجراء جميع التصفيات الأزمة للاشتراك بمسابقة الإبداع القومية، وتنفيذ برنامج معايشة طلاب الجامعات لطلاب كلية الشرطة، وتنظيم دوري المعلومات علي مستوي الكليات، وتنظيم مسابقات الموسيقي والكورال والمسرح، والاستعداد لملتقي المسرح الجامعي العربي بجامعة عين شمس، وتنظيم الملتقي الكشفي العربي بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وتنظيم ملتقي الفنون التشكيلية العربي بجامعة أسيوط، وملتقي الفتاة الجامعية بجامعة حلوان، ويبلغ عدد الطلاب المشاركين ١٥٠٠٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية.



