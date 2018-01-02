مشروب عجيب يحرق الدهون ويحارب نزلات البرد

مشروب سريع لحرق الدهون وتحسين شكل القوام نتائجه ستظهر خلال فترة قصيرة بالإضافة إلى غناه بفيتامين سى ليكافح نزلات البرد والأنفلونزا إليك كل ما تحتاجين لإعداده يقدمه إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"



المكونات..

كوب من عصير الأناناس

ثمرتين من الكيوي

3 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة تحضيره ..

فى الخلاط تمزج المكونات ويتم تناول كوب إلى كوبين منه لتظهر نتيجة هذا المشروب خلال أسبوع لحرق الدهون ويجب ممارسة الرياضة بجانبه والمواظبة على نظام غذائى متوازن ..

