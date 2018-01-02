التعليم العالي: 10 منح من الهند للحصول على الدكتوراه و3 منح للدراسات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والهند، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المنح التى تقدمها الهند للباحثين المصريين فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين البلدين؛ وذلك للنهوض بالمستوى العلمى والتدريبى للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وفى هذا الإطار تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح الدكتوراه المقدمة من الهند والبالغ عددها (10) منح، و(3) منح للدراسات الجامعية للعام الدراسى 2018/2019 طبقًا للبرنامج التنفيذى بين البلدين فى جميع التخصصات ما عدا الطب بمختلف مجالاته.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 16 يناير الجارى، ويتم التسجيل لهذه المنح على البريد الإلكترونى الآتى: ([email protected]
)، على أن تسلم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات، ويشترط فى المتقدم للحصول على منح الدراسات الجامعية ألا يزيد سنه عن 30 عامًا مع اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية التى سيتم عقدها بسفارة الهند بالقاهرة.
أما شروط التقدم للحصول على منح الدكتوراه أن يكون المتقدم من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية المصرية، وألا يزيد سنه عن 32 عامًا، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية التى سيتم عقدها بسفارة الهند بالقاهرة.
وأوضح التقرير التزام الجانب الهندى بتكاليف الدراسة، وتوفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية مجانًا، فضلًا عن التأمين الصحى، وبدل منحة شهرية وفقًا لبرامج الحكومة الهندية للعام الحالى، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهابًا وعودة، ولا يسمح الجانب الهندى باصطحاب الأسرة.
أما الجانب المصرى ممثلًا فى الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا يتحمل أية نفقات لطلاب مرحلة الدراسات الجامعية، وسوف تتحمل البعثات طبقًا للبرنامج التنفيذى الموقع بين الجانبين استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندى لطلاب الدكتوراه لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالهند، وكذلك تذاكر السفر ذهابًا وعودة طبقًا للائحة المالية للبعثات.