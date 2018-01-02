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رياضة

أحمد صالح: رفضت العودة للعمل في قطاع ناشئي الزمالك

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
ريهام بكير - ياسمين تيسير
قال أحمد صالح ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، إنه رحل عن نادي الزمالك بعد العمل لمدة 5 سنوات متتالية، وعمل بكل جد واجتهاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "بعد السنوات الخمسة تلقيت عرضا للعمل في منتخب الشباب مواليد 97، ولهذا السبب رحلت، ثم توليت تدريب فريق شربين، قبل أن أن أرحل عنه منذ ما يقرب من أسبوع"

واستطرد قائلا: "رفض العودة للعمل في قطاع الناشئين بالزمالك في الفترة الماضية، فقد حددت هدفي الأن، وهو العمل في الفريق الأول، ولا مانع من العمل كمساعد في أحد أندية الدوري الممتاز".

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