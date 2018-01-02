ابن «الزعيم» شاكرا مرتضى منصور: «مفيش حد أجمد من عادل إمام»

نشر الفنان محمد عادل إمام من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو للمستشار مرتضى منصور أثناء تواجده في أحد البرامج التليفزيونية، بعد حديثه عن أدواره وإعجابه بمسلسله وأدائه التمثيلى.



وعلق محمد على الفيديو قائلا: "ربنا يخليك يا سيادة المستشار شكرًا على كلامك الجميل اللي انت قولته على راسى، بس مفيش حد في العالم أجمد من عادل إمام أشكرك مرة تانية".



وكان مرتضى منصور أشاد بمسلسل محمد إمام في رمضان الماضى، وقال: "عادل إمام ممثل جامد ومحمد ابنه أجمد منه".

