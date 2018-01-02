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اقتصاد

هيرميس: أداء البورصة المصرية سيكون الأفضل بين الأسواق الناشئة في 2018

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
/أ ش أ/
توقعت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد 2018، بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت "هيرميس" - في تقريرها السنوي حول توقعات عام 2018 - إن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلي 4 في المائة في 2018 قد يؤدي إلى تحول في الأموال المحلية المستثمرة في أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة في أسهم القطاع العقاري المدرجة بالبورصة والأسهم ذات العائدات المرتفعة.

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