السجن 3 سنوات لـ4 موظفين بصوامع أسيوط لاستيلائهم على 120 طن قمح

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة كل من مصطفى فرحان ثابت صالح، فني ميكانيكا بالشركة المصرية القابضة للصوامع بأسيوط، ووليد ناصح أحمد حسين، فرد أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع بأسيوط، وأحمد نادي إبراهيم محمد وحسين سيد حسين زناتي، سائقين بالشركة المصرية القابضة للصوامع بأسيوط، بالسجن 3 سنوات وعزلهم من وظيفتهم ورد مبلغ 342 ألفا و600 جنيه لاستيلائهم على 120 طن قمح من صوامع أسيوط، وذلك في القضية رقم 2188 لسنة 2017 جنايات أبنوب.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبد الحميد، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.



تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المهندس ياسر سيد عمر، مدير عام الاستلام والتوزيع بالشركة المصرية القابضة للصوامع بأسيوط، إلى مركز شرطة أبنوب يوم السبت 20 فبراير 2016 قال فيه إنه أثناء تواجده بالمكتبة حضر إليه خفيرا نظام مصطفى عبد الكريم فرحان وعمر جمال عمر، المكلفين من قبل مركز شرطة أبنوب بحراسة مجمع الصوامع بالمدينة الصناعية بعرب العوامر، وقالا له إنه أثناء تواجدهما في عملهم وفي تمام الساعة 12:55 من صباح يوم الجمعة 19 فبراير 2016 وأثناء الوردية المسائية حضر إلى الصوامع المتهمان الأول والثاني وقاما بإدخال سيارتين نقل وكان في انتظارهما المتهمان الثالث والرابع، وقاموا بتحميل كميات من القمح من داخل مجمع الصوامع وأثناء خروجهم بالسيارات حاول خفيرا الشرطة منعهم إلا أن المتهمين خرجوا بالسيارات.



وعلى الفور، أمرت نيابة مركز أبنوب بتشكيل لجنة من التموين لفحص كميات القمح لمعرفة كمية الأقماح التي تم الاستيلاء عليها، وتمكنت اللجنة من فحص كميات الأقماح بالمطاحن، وتبين أن الكمية التي قام المتهمون بالاستيلاء عليها بلغت 120 طنا من القمح يقدر ثمنها بـ 342 ألف و600 جنيه.

