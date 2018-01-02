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رياضة

"الفيصلي الأردني" يطلب استعارة خالد قمر

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
ريهام بكير - ياسمين تيسير
قال ثامر الحوراني، أمين صندوق نادي الفيصلي الأردني، إن ناديه أرسل خطابا رسميا إلى الزمالك يطلب فيه استعارة خالد قمر، مهاجم الأبيض، حتى نهاية الموسم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "خالد قمر لاعب جيد ونسعى للتعاقد معه وفي حال رفض الزمالك لدينا بديل إفريقي وآخر برازيلي".

وأوضح: "لم نتحدث مع نيبوشا، المدير الفني للزمالك، عن خالد قمر، لكن نتابع مباريات الدوري المصري ونعرف اللاعبين المميزين".

وأكمل: "أجريت اتصالا هاتفيا بخالد قمر ووجدت ترحيبا من اللاعب، قال لي الفيصلي نادي كبير ولي الشرف أن ألعب فيه، ولذلك أرسلنا طلبا رسميا للزمالك لضمه".

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