وزير الصناعة: طرح 13 مجمعا صناعيا بتكلفة 5 مليارات جنيه بـ12 محافظة.. فيديو

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا مجهزا بالتراخيص وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب.



ومن المقرر أن يتم طرح هذه المجمعات في 12 محافظة منها 7 مجمعات بالصعيد في محافظات" أسوان- الأقصر- قنا-سوهاج"، تضم 4 آلاف و436 وحدة بتكلفة إجمالية متوقعة 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة.



جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة قنا، وبرفقته الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.



وأضاف قابيل، أن المجمعات المذكورة سوف يتم طرحها خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإيجار رمزى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، وذلك للتخفيف عن كاهل صغار المستثمرين، إذ أن مساحات المجمعات ستتراوح ما بين 50 إلي 480 مترا للمجمع الواحد، وذلك في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.