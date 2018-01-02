بتروجت يرفض بيع مصطفى شبيطة للمقاصة

قال حمادة أنور مدير الكرة الجديد بنادي بتروجت، إن طلعت يوسف المدير الفني للفريق، رفض عرضا من نادي مصر للمقاصة للتعاقد مع لاعب الوسط مصطفى شبيطة، وأعلن الجهاز الفني تمسكه باللاعب في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "شبيطة من اللاعبين الكبار في الفريق، وتلقى عرضا رسميا من نادي المقاصة، ولكن الجهاز الفني رفض هذا العرض ليستمر شبيطة مع بتروجت في الفترة القادمة".



واستطرد أنور قائلا: "كل اللاعبين يحصلون على فرصة من جديد، أحمد جعفر يتدرب بشكل طبيعي، واللاعب المميز سوف يشارك بشكل طبيعي بدون أزمات، وفتحنا صفحة جديدة مع كل اللاعبين".