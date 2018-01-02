مستقبل جوريتسكا يتصدر عناوين الصحف الألمانية

تصدرت أخبار اتفاق ليون جوريتسكا، نجم فريق شالكه على الانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل، الصحف الألمانية الصادرة اليوم، الثلاثاء، وينتهي عقد جوريتسكا (22 عامًا) مع شالكه في الصيف المقبل، وهو ما ربطه بأكثر من نادي باعتباره صفقة مجانية.



وأشارت صحيفة "فوسبول بيلد" الألمانية، إلى إتمام الاتفاق بين الدولي الألماني والفريق البافاري، وكتبت عنوانا يقول: "من شالكه لبايرن.. هذه الطريقة التي تمت بها صفقة جوريتسكا".



وأبرزت الصحيفة أيضًا تغيب البرازيلي والاس، لاعب هامبورج عن معسكر فريقه في إسبانيا، حيث قالت: "فضيحة مهنية لولاس لاعب هامبورج"، وأقدم والاس (22 عامًا) على تمديد عطلته لأسباب شخصية، ولكن إدارة هامبورج رفضت ذلك وستعاقب لاعبها بتغريمه 50 ألف يورو.



وخصصت الصحيفة تقريرا للحديث عن ماريو جوتزه، نجم بوروسيا دورتموند، والذي يعمل على العودة من إصابته في الكاحل، تحت عنوان: "كيف يعمل جوتزه على العودة؟".



من جانبها، سلطت صحيفة "فاز" الضوء على نفي شالكه انتقال جوريتسكا إلى النادي البافاري، حيث قالت: "قبل الانتقال المزعوم إلى بايرن.. شالكه ينفي وجود أي محادثات".



فيما خصصت صحيفة "كيكر" عددها الصادر اليوم لتقييم لاعبي البوندسليجا، وهو التقليد الذي تقوم به منذ عام 1956.

