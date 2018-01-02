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رياضة

بتروجت يعقد جلسة مع مرتضى منصور للتفاوض على لاعبي الزمالك

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير - ياسمين تيسير
قال حمادة أنور مدير الكرة الجديد بنادي بتروجت، إن المدير الفني السابق للفريق محمد يوسف، لم يحالفه التوفيق في الفترة الماضية، ورحيله عن الفريق البترولي لا يقلل منه.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أنا ابن من أبناء بتروجت وموظف في الشركة، وأسعى إلى نقل خبراتي التي اكتسبتها من الزمالك للفريق البترولي".

وأشار إلى أنه يسعى إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في الدوري، لدعم الفريق في هذه الفترة، وسوف تكون هناك جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، للتفاوض حول بعض اللاعبين.

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