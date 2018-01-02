التعليم: سنحاسب المدارس الخاصة على ربط الامتحانات بدفع المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر ، شددت خلالها على جميع المدارس الخاصة (العربي واللغات ) و المدارس الدولية ، بعدم حرمان أي الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات.



حيث قالت الوزارة في خطابها الرسمي المرسل للمديريات : أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة.