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أخبار البلد

التعليم: سنحاسب المدارس الخاصة على ربط الامتحانات بدفع المصروفات

الثلاثاء 02/يناير/2018 - 10:32 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر ، شددت خلالها على جميع المدارس الخاصة (العربي واللغات ) و المدارس الدولية ، بعدم حرمان أي الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات.

حيث قالت الوزارة في خطابها الرسمي المرسل للمديريات : أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة.
التعليم: سنحاسب المدارس الخاصة على ربط الامتحانات بدفع المصروفات

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